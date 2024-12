Liga: il Rayo ferma il Real Madrid, niente sorpasso per Ancelotti

Cyle Larin trascina il Maiorca al successo contro il Girona, che viene rimontato e sconfitto per 2-1 in trasferta. Miglior partenza per i padroni di casa che, però, commettono un errore difensivo e vengono puniti al 6': disimpegno errato di Valent e volée di van de Beek per il vantaggio dei catalani. Un'occasione e una rete per gli ospiti, incapaci di resistere all'immediato forcing rivale. Al 19' ecco infatti subito il pari, con l'assist di Muriqi e il sinistro di Cyle Larin per l'1-1 al 19'. Il kosovaro diventava però il protagonista in negativo alla mezz'ora quando, dopo una revisione al Var, veniva punito ed espulso per un colpo proibito su Bryan Gil. Bravo il Maiorca a non disunirsi e a resistere alle folate offensive di un Girona ancora troppo disorganizzato che, clamorosamente, finiva col subire il 2-1 al 50'. Merito ancora di Larin, bravo a pressare su Gazzaniga e spingerlo all'errore al rinvio: tocco della punta e vantaggio per i padroni di casa, vicinissimi anche al tris nel recupero con Abdon. Sorrisi e vittoria per Arrasate, col suo Maiorca che ha conquistato il quinto posto con 27 punti: scavalcato il Villarreal, anche se con tre gare in più. Quota 22 e nono posto, invece, per il Girona.