Liga: il Girona frena con l’ultima in classifica, solo 0-0 con l’Almeria

SPAGNA

La capolista non va oltre il pari a reti bianche in casa degli andalusi

© Getty Images Prima giornata del girone di ritorno di Liga: nel ventesimo turno il Girona non va oltre lo 0-0 nel match testacoda in casa dell’ultima in classifica, l’Almeria. Dopo un primo tempo dominato dagli andalusi, che vanno vicino al vantaggio con Arribas, nella ripresa Michel inserisce Savio e Tsygankov per la scossa, ma non basta. All’80’ Aleix Garcia lascia la capolista in dieci uomini, ma gli andalusi non riescono ad approfittarne.

ALMERIA-GIRONA 0-0

Frena il Girona, che rischia e non va oltre lo 0-0 in casa dell’Almeria, ultimo in classifica. Prima frazione di gioco non semplicissima per la capolista: i padroni di casa tengono bene il campo, non scoprendosi troppo e facendosi vedere talvolta in avanti. Verso la fine del primo tempo gli uomini di Garitano sfiorano due volte il vantaggio: prima con la conclusione al volo di Gonzalez, poi con l’azione personale di Arribas. Nonostante la sofferenza il Girona riesce a non subire gol, chiudendo il primo tempo a reti bianche, sullo 0-0. In avvio di ripresa le cose non cambiano, con Baptistao che viene anticipato a pochi passi da Gazzaniga. Dall’ora di gioco in poi provano ad accendersi i neoentrati Savio e Tsygankov tra le file degli uomini di Michel, ma all’80’ l’incontro cambia di nuovo: espulsione diretta per Aleix Garcia (fallo da ultimo uomo su un contropiede andaluso) e Girona in dieci uomini. L’Union preme forte alla ricerca dei primi tre punti stagionali, ma Ramazani spreca nel recupero da ottima posizione. Finisce 0-0, con il Girona che sale a 49 punti, a +1 sul Real Madrid in vetta alla Liga. Tocca quota 6 l’Almeria, sempre ultimo a -10 dalla zona salvezza.