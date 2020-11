Liga, il Barcellona torna al successo: Osasuna schiantato 4-0

SPAGNA

Dopo il ko contro l’Atletico Madrid, il Barcellona ritrova i tre punti in Liga battendo nettamente l’Osasuna al Camp Nou. I blaugrana, sempre senza Fati, Pique e Sergi Roberto, affondano la formazione di Pamplona con due gol per tempo: alle marcature di Braithwaite (29’) e Griezmann (42’) nella prima frazione fanno seguito quelle di Coutinho (57’) e Messi (73’) nella ripresa. Per i catalani si tratta della quarta vittoria in campionato. Anche il Barça ricorda Diego: Messi esulta con la 10 del Newell's

















BARCELLONA-OSASUNA 4-0

Secondo 4-0 consecutivo per il Barcellona che dopo aver segnato quattro reti alla Dinamo Kiev in Champions League ne rifila altrettante all’Osasuna conquistando così il quarto successo stagionale in Liga. L’avvio di gara è fin da subito a tinte blaugrana con Griezmann e Coutinho che sfiorano l’1-0 già nei primissimi minuti. L’Osasuna risponde con il tiro alto di Budimir ma dopo poco il Barcellona concretizza il buon inizio con la rete dell’1-0 di Braithwaite al 29’. Gli ospiti reagiscono sempre con il croato ex Samp e Crotone il quale, al 40’, si vede annullare un gol per fuorigioco, occasione a cui due minuti dopo fa seguito il raddoppio dei padroni di casa con Griezmann. Nella ripresa il Barca non ha cali e al 57’ con Coutinho (su assist di Griezmann) sigla il 3-0 che di fatto chiude i conti. L’Osasuna però è davvero troppo inconsistente e al 73’, dopo che tre minuti prima il Var era intervenuto ad annullare il gol di Dembele, incassa anche il 4-0 di Messi. La Pulce ha poi altre due chance per arrotondare ulteriormente il passivo ma non riesce ad andare segno. Cambia poco: il Barcellona torna nettamente a vincere in campionato dopo il ko contro l’Atletico Madrid e accorcia in classifica su Cadice e Real Madrid.

