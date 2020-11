Liga: un autogol di Lato spiana la strana all’Atletico contro il Valencia

SPAGNA

Dopo l’anticipo del venerdì, l’undicesima giornata di Liga prosegue con la vittoria dell’Atletico Madrid contro il Valencia. Al Mestalla la squadra di Simeone (prossima rivale in Champions del Bayern Monaco) crea molto ma passa solo 1-0 grazie all’autogol al 79’ di Lato. Altro pari invece per l’Elche che contro il Cadice passa con Boye (poi espulso) al 38’ ma si fa rimontare dalla rete Alvaro al 55’: per i biancoverdi è il terzo 1-1 consecutivo.

ELCHE-CADICE 1-1

Continua la serie di pareggi dell’Elche che contro il Cadice incassa il terzo 1-1 consecutivo, un risultato che invece dà agli andalusi il primo punto dopo due ko filati contro Atletico Madrid e Real Sociedad. La gara si incendia nel finale di primo tempo quando, dopo un inizio piuttosto blando e con poche occasioni da una parte e dall’altra, i padroni di casa trovano con Boye la rete che sblocca il match al 38’. Poco dopo il Var fa cambiare decisione a Del Cerro annullando un penalty inizialmente assegnato all’Elche che poteva dare alla formazione di Almiron il doppio vantaggio prima dell’intervallo. Negli spogliatoi invece i biancoverdi vanno in dieci uomini per l’espulsione (doppia ammonizione) comminata nel recupero proprio all’autore dell’1-0 Boye. Nella ripresa il Cadice si lancia subito all’assalto della porta avversaria e al 55’, grazie al colpo di testa di Alvaro sul cross calibrato di Perea, riporta in equilibrio la contesa. Il gol del pari spegne però il fuoco nelle due squadre che nella mezz’ora seguente stentano a produrre pericoli di sorta. Nonostante i tentativi di Fidel e Perea, la sfida del Manuel Martínez Valero finisce così 1-1, un risultato a cui l’Elche pare ormai essere definitivamente abbonato.

VALENCIA-ATLETICO MADRID 0-1

Sesto successo di fila in Liga per l’Atletico Madrid che, grazie all’1-0 sul campo del Valencia, aggancia momentaneamente in testa alla classifica la Real Sociedad. Reduci dal mezzo passo falso in Champions in casa contro la Lokomotiv Mosca (0-0), al Mestalla i colchoneros si incaricano fin da subito di fare la partita mettendo sotto pressione la retroguardia valenciana. Prima Llorente, poi Gimenez e soprattutto Lemar chiamano più volte in causa Domenech che in tutte le situazioni però si fa trovare pronto. Le uniche risposte degne di nota del Valencia al dominio madrileno le portano Soler e Racic ma le loro conclusioni vengono entrambe ben controllate da Oblak. Conclusa in parità la prima frazione di gioco, l’Atletico non si perde d’animo e con la stessa voglia ed intensità dei 45 minuti iniziali si riversa nella metà campo avversaria alla ricerca del vantaggio. I tentativi più pericolosi passano dai piedi di Lemar e Correa ma il gol dell’1-0 non porta la loro firma bensì quella di Lato che al 79’, su un cross rasoterra di Carrasco, mette goffamente la palla nella propria porta. L’autogol del difensore spagnolo è un duro colpo per i giocatori valenciani che, sebbene abbiano ancora il tempo per provare a riequilibrare il match, non riescono più a portare una seria offensiva alla porta di Oblak. Esulta quindi Simeone che ora, con altri tre punti che allungano la striscia di vittorie dei colchoneros, può preparare serenamente l’importante sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.