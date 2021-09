Liga: il Barcellona frena a Cadice, Koeman sempre più in crisi

SPAGNA

I blaugrana non vanno oltre lo 0-0 in casa degli andalusi, il Real Madrid è già in fuga



Prosegue il momento di crisi del Barcellona di Koeman che non va oltre lo 0-0 in casa del Cadice nella sesta giornata della Liga. I blaugrana, che hanno una partita da recuperare, si trovano così a nove punti in classifica e a sette lunghezze dal Real Madrid capolista, mentre il Cadice sale a sei punti. Nelle altre partite, vittorie esterne per la Real Sociedad 3-2 a Granada e per il Betis Siviglia 3-1 contro l’Osasuna.

CADICE-BARCELLONA 0-0

Sembra non avere fine il periodo negativo del Barcellona: dopo il crollo casalingo contro il Bayern Monaco in Champions League, e il pareggio in campionato con il Granada, arriva un’altra prestazione da dimenticare per gli uomini di Koeman. I blaugrana non vanno oltre lo 0-0 in casa del Cadice e, considerato anche che i catalani devono recuperare una partita col Siviglia, scivolano a -7 punti dal Real Madrid capolista. Prova incolore per il Barcellona che non riesce a incidere contro i padroni di casa che pensano a difendersi e ripartire. Le assenze di Aguero, Dembelè e Jordi Alba cominciano a pesare parecchio e Depay non riesce a tenere da solo il reparto offensivo. Partita priva di grandi emozioni, quindi, che vive l’apice al 65’ quando Frenkie de Jong si fa ingenuamente espellere per due ammonizioni nel giro di quattro minuti. E’ la fotografia di questo Barcellona, che esce da Cadice con poche certezze e la panchina di Koeman sempre più in bilico.

GRANADA-REAL SOCIEDAD 2-3

Prosegue l’ottimo momento della Real Sociedad, che vince in rimonta anche a Granada portandosi al terzo posto in classifica con tredici punti. Gli andalusi, invece, stentano a decollare in questo campionato e restano fermi ad appena tre punti al terzultimo posto. Eppure è proprio il Granada a passare in vantaggio al 9’ con Sanchez e a chiudere il primo tempo in avanti nel punteggio. In avvio di ripresa però la Real Sociedad si scatena e in appena otto minuti ribalta il risultato: Elustondo al 52’ e Merino al 60’ firmano la rimonta basca. I padroni di casa hanno però uno scatto d’orgoglio e al 70’ si procurano il rigore poi segnato da Milla. Sembra fatta per il pareggio, ma gli uomini di Alguacil hanno una marcia in più in questo periodo e allora ci pensa ancora Elustondo al minuto 82 a fissare il risultato sul definitivo 3-2.

OSASUNA-BETIS 1-3

Vittoria esterna anche per il Betis Siviglia, che si impone a Pamplona nel finale. Gli andalusi scavalcano così in classifica a nove punti proprio l’Osasuna, che invece resta fermo a otto. Partita molto equilibrata nel primo tempo con il botta e risposta tra il 21’ e il 39’: al vantaggio degli ospiti di Hermoso, replica Garcia per i padroni di casa e all’intervallo è 1-1. Nella ripresa nessuna delle due squadre riesce a prevalere, almeno fino all’80’ quando Juanmi infila il portiere avversario: l’arbitro inizialmente annulla per un fallo di mano, ma poi il Var ribalta il verdetto e il Betis può esultare. Disperato a questo punto il tentativo di recupero dell’Osasuna che si sbilancia in avanti e al 93’ subisce il terzo gol ad opera di Willian Josè.