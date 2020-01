Liga: il Barcellona cade a Valencia 2-0, il Real può mettere la freccia

SPAGNA

Nella seconda giornata del girone di ritorno della Liga, brutto passo falso del Barcellona, che perde 2-0 al Mestalla di Valencia: il Real Madrid, impegnato domenica in casa del Valladolid, può superarlo. I blaugrana vanno sotto al ’48 con l’autorete di Jordi Alba sulla conclusione di Maxi Gomez, che in precedenza si era fatto parare un rigore da Ter Stegen. L’uruguaiano completa il suo riscatto raddoppiando al 77’. L’Athletic Bilbao pareggia in casa dell’Espanyol, De Tomas (63’) risponde al vantaggio basco di Villalibre (12’).

VALENCIA-BARCELLONA 2-0

Al Mestalla il Barcellona di Quique Setien primo in classifica non riesce ad allungare sul Real Madrid e dopo questo pesante 2-0 rimane fermo a 43 punti, gli stessi dei Blancos. Il Valencia sale momentaneamente al quinto posto a 34 punti. I padroni di casa, privi del capitano Dani Parejo, squalificato, schierano in attacco Maxi Gomez, autore del gol della qualificazione agli ottavi di Coppa del Re. Albert Celades decide di lasciare in panchina Rodrigo, obiettivo di mercato del Barcellona. Gli ospiti schierano tra i titolari Leo Messi, Sergio Busquets e Gerard Piqué che hanno saltato la trasferta a Ibiza in Coppa del Re per affrontare questo match, mossa che non ha prodotto i frutti sperati. Al decimo minuto è già calcio di rigore per i padroni di casa, fallo di Piqué su José Gaya e l’arbitro non ha dubbi. Il difensore blaugrana rischia il rosso per il fallo da ultimo uomo ma riceve soltanto un’ammonizione. Sul dischetto si presenta Maxi Gomez ma Marc-André ter Stegen risponde alla sua conclusione con una grande parata che salva i padroni di casa. Il palleggio del Barcellona è troppo prevedibile ed è il Valencia a sfiorare il raddoppio con la traversa sulla conclusione di Maxi Gomez, deviata ancora una volta da ter Stegen. Al 3’ della ripresa il Valencia passa in vantaggio con l’autogol di Jordi Alba che devia nella propria porta la conclusione del solito Maxi Gomez. Il Valencia continua ad attaccare ma nelle file blaugrana si sveglia Messi che sfiora il pareggio in due occasioni. Al 77’ arriva il raddoppio del Valencia, Maxi Gomez approfitta della distrazione della difesa ospite e, da solo in area, ha tutto il tempo per aggiustarsi il pallone con la suola e concludere di destro per il 2-0. Il Barcellona prova a rendersi pericoloso negli ultimi minuti ma senza risultato.

ESPANYOL-ATHLETIC BILBAO 1-1

Il sabato della 21ma giornata si apre con la sfida tra l’Espanyol e l’Athletic Bilbao, un match potenzialmente importante per entrambe le formazioni in cui nessuno riesce a guadagnarsi i tre punti. 1-1 il risultato finale, al 12’ passano in vantaggio gli ospiti con Asier Villalibre, a segno grazie a un rasoterra di sinistro dal limite dell’area. La risposta dei padroni di casa arriva al 63’ con il gol di Raul De Tomas, in rete con un destro fulmineo dopo una serie di rimpalli in area di rigore. I catalani rimangono in zona retrocessione con 15 punti, mentre l’Athletic pareggia il quinto match consecutivo e manca ancora una volta la vittoria che gli servirebbe per rimanere stabilmente in zona Europa.