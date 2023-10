Liga: grande vittoria in rimonta dell’Atletico, il Betis regola il Valencia. Pazzo 3-3 in Almeria-Granada

SPAGNA

I Colchoneros vanno sotto 2-0 e rimontano fino al 3-2 grazie a Molina e Correa (doppietta), gli andalusi trionfano 3-0

© afp Ottava giornata di Liga: grande rimonta dell’Atletico Madrid, che al Civitas Metropolitano piega 3-2 il Cadice. Doppio vantaggio ospite con Pires e Martí, poi due volte Correa (32’, 66’) e Molina (46’) per la squadra di Simeone. Vittorie anche per il Betis Siviglia, 3-0 sul Valencia, e per l’Osasuna, 2-0 in casa dell’Alaves. Pazzo pareggio 3-3 tra Almeria e Granada, con gli ospiti che rimontano tre reti di svantaggio nella ripresa.

ATLETICO MADRID-CADICE 3-2

Grande rimonta dell’Atletico Madrid, da 0-2 a 3-2 in casa contro il Cadice. Avvio shock per la squadra di Simeone, che va sotto al 12’ con il tap-in vincente di Lucas Pires, su assist dalla destra di Ramos. Le cose peggiorano per i Colchoneros, che al 27’ subiscono il raddoppio con il pallonetto morbido di Roger Martí. Il colpo di testa di Correa del 2-1 al 32’ risveglia i padroni di casa, che rientrano negli spogliatoi comunque sotto di un gol. Al rientro dall’intervallo l’Atleti pareggia immediatamente: al 46’ Molina pesca il diagonale vincente in area, dopo un batti e ribatti che coinvolge anche l’estremo difensore Ledesma. I biancorossi spingono per il vantaggio, e al 66’ la rimonta è completata: assist di Saul per il 3-2 di Correa, che sigla la sua doppietta personale. Nel finale il Cadice ci prova tiepidamente, con i padroni di casa che reggono fino in fondo. Vince l’Atletico Madrid 3-2 e sale a 16 punti, con 7 partite giocate. Fermo a quota 9 il Cadice.

BETIS SIVIGLIA-VALENCIA 3-0

Successo netto del Betis Siviglia, 3-0 in casa contro il Valencia. Incontro indirizzato fin dalle prime battute, con i biancoverdi a gestire pienamente il possesso del pallone. Al 41’ arriva puntuale anche il gol del vantaggio, con la firma di Assane Diao su assist di Marc Roca. Quest’ultimo torna protagonista al 52’, nella ripresa, quando mette la partita in cassaforte con il 2-0 su assist di Isco. Gli uomini di Pellegrini trovano la via della rete con facilità, in un altro paio di occasioni, ma in entrambe le situazioni la terza rete viene annullata. Nel finale il gol che arrotonda il risultato arriva, con il 3-0 di Ezzalzouli. Vince 3-0 il Betis e sale a 12 punti in classifica, scavalcando proprio il Valencia, bloccato a quota 10.

ALMERIA-GRANADA 3-3

Impresa del Granada, che in casa dell’Almeria rimonta da 3-0 a 3-3 dopo lo svantaggio di tre reti nei primi quarantacinque minuti. Dopo un primo forcing iniziale degli ospiti, i padroni di casa prendono le misure e iniziano a spingere: nei cinque minuti finali della prima frazione di gioco si scatena l’ira di Luis Javier Suarez. Al 41’ firma l’1-0 con il diagonale sinistro su assist di Ramazani, al 44’ raddoppia con il facile tap-in (su assist dello stesso) e al 46’ completa la tripletta, sul terzo assist di Ramazani, saltando il portiere e appoggiando in porta. Nella ripresa il Granada si mette in moto per la rimonta, ma al 57’ Puertas si fa parare il calcio di rigore del possibile 3-1. Partita finita? Altroché: al 66’ altro penalty per la formazione allenata da Paco Lopez, con Zaragoza che si presenta dal dischetto e accorcia le distanze. Quattro minuti più tardi arriva anche il 3-2, con il sigillo di Sanchez. La rimonta è completata all’86’, quando Boyé pesca Uzuni per il 3-3 finale. Almeria e Granada restano in ultima e penultima posizione, rispettivamente a 3 e 5 punti totalizzati.

ALAVES-OSASUNA 0-2

Tre punti per l’Osasuna, vittorioso per 2-0 sul campo dell’Alaves. La gara nella prima frazione di gioco è piuttosto equilibrata, con occasioni da una parte e dall’altra. A stappare la partita sono gli ospiti: al 36’ assist di Ruben Peña per Arnaiz, che firma l’1-0. In avvio di ripresa l’incontro va ancor più in discesa per l’Osasuna: l’Alaves rimane in dieci uomini, per via dell’espulsione diretta di Blanco. Nonostante la superiorità gli uomini di Alkiza non affondano il colpo, con i ritmi che calano drasticamente. Il gol del 2-0 arriva solamente al 90’ con il sigillo dell’ex Serie A Ante Budimir. Vince 2-0 l’Osasuna e sale a 10 punti in classifica, allungando, tra le altre, anche sull’Alaves (fermo a 7).