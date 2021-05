Liga, doloroso passo falso del Siviglia: Williams punisce gli andalusi al 91’, speranze di titolo al lumicino  

SPAGNA

L’attaccante dell’Athletic Bilbao firma il successo esterno nel finale e la squadra di Lopetegui perde contatto con le tre contendenti per il primo posto

Nel posticipo della 34esima giornata di Liga il Siviglia cade per 0-1 contro l’Athletic Bilbao e vede ormai sostanzialmente svanire le ultime speranze di titolo: l’Atletico Madrid capolista è a +6, Real e Barcellona sono a +4. Al Sanchez Pizjuan i baschi passano al 91’ dopo una partita tesa ed equilibrata grazie a un bel gol in ripartenza di Williams, letale per l’undici di Lopetegui impegnato alla ricerca della vittoria.

Dopo cinque vittorie di fila e quasi due mesi di imbattibilità in campionato, proprio in casa arriva un dolorosissimo passo falso per il Siviglia, sorpreso 0-1 dall’Athletic Blbao. Al Sanchez Pizjuan sono gli andalusi ad avere più fretta di sbloccare il risultato e infatti sin dal fischio d’inizio Ocampos e Gomez cercano di inventare qualcosa per mettere in difficoltà la difesa basca. In particolare Unai Simon si rivela insuperabile in un paio di occasioni, soprattutto fermando una conclusione di En-Nesyri proprio sulla linea di porta. La ripresa comincia con una botta a lato del Papu, poi Villalibre mette in guardia i padroni di casa sfiorando il palo, ma la squadra che vuole rimanere agganciata al gruppo di testa continua a faticare a ferire gli ospiti. Il tempo passa e Unai Simon continua a parare tutto, così entrambi gli allenatori ricorrono ai subentrati nell’intento di rompere l’equilibrio. Le offensive della squadra di Lopetegui si sgretolano una dopo l’altra e invece al 91’ è l’Athletic Bilbao a riuscire in ciò che il Siviglia stava provando a fare da un’ora e mezza di gioco: Williams scappa via alla difesa avversaria e piazza il pallone sotto l’incrocio di Bounou, bloccando gli andalusi a sei punti di ritardo dall’Atlético Madrid capolista. Ottavo match consecutivo senza sconfitte invece per i baschi, guastafeste di giornata in casa altrui.