Liga, derby basco alla Real Sociedad: decide Portu

SPAGNA

Si gioca anche all’ultimo dell’anno nella Liga, con gli occhi degli appassionati di calcio spagnolo puntati sul derby basco fra Athletic Bilbao e Real Sociedad: alla fine sono i Txuri-urdin a conquistare il successo, per 1-0, grazie alla rete segnata al 5’ da Portu su assist di Oyarzabal. Per gli uomini allenati da Manolo Alguacil, terzi in classifica, è una vittoria importante che interrompe una serie di tre sconfitte consecutive. Getty Images

ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD 0-1

Il digiuno è finito. La Real Sociedad saluta il 2020 con una vittoria nel derby contro gli eterni rivali dell’Athletic e chiude così un dicembre da incubo, aperto con quattro pareggi fra campionato ed Europa League e proseguito, prima di Natale, con tre ko consecutivi. Al San Mamés la rete che si rivelerà decisiva arriva dopo neanche cinque minuti di gioco: avvolgente azione degli uomini di Manolo Alguacil, Oyarzabal indovina il corridoio giusto sulla fascia sinistra e serve a centro area Portu, che nonostante l’intervento un po’ scoordinato riesce a colpire il pallone mandandolo in rete. La risposta dei padroni di casa è senza mordente e non è un caso che nei primi minuti della ripresa Gaizka Garitano provi a dare una scossa sostituendo Iñaki Williams e Alex Berenguer (prova decisamente incolore per l’ex Torino) con Jon Morcillo e Unai Lopez. Nonostante ciò è ancora la Real ad avvicinarsi al gol, con una punizione di Isak al 62’ che colpisce la traversa e un altro piazzato, stavolta calciato da Oyarzabal al 64’, che Unai Simon respinge con un gran riflesso, togliendo un attimo dopo a Zubeldia la gioia del gol sulla ribattuta. Nel finale l’Athletic prova a riversarsi in attacco alla ricerca del pari ma Alejandro Remiro, fatto salvo un doppio intervento in seguito a un batti e ribatti in area al 74', non corre pericoli clamorosi. Non bastano quattro minuti di recupero, alla squadra di casa, per scardinare la resistenza ospite: vince la Real Sociedad, che vola a 29 punti e conferma il terzo posto in classifica sganciandosi da Villarreal e Siviglia, che però hanno rispettivamente una e tre partite in meno.

