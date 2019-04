Liga: Benzema salva il Real Madrid, rimonta e 2-1 all'Eibar

06/04/2019

REAL MADRID-EIBAR 2-1

Zidane continua nel suo casting in vista dell'anno prossimo, tenendo in panchina Kroos e Casemiro. A centrocampo spazio, dunque, al trio Modric-Valverde-Isco. In attacco fiducia rinnovata a Bale, ma quest'ultimo, sempre più un corpo estraneo nello spogliatoio, è di nuovo bersagliato dai fischi del Bernabeu. Eppure è proprio dell'ex Tottenham l'unico tiro del Madrid nel primo tempo. L'impressione è che i tifosi lo bersaglino al primo errore: sarà difficile che il matrimonio prosegui in estate. L'Eibar fa la sua partita e sfrutta gli errori di un Real che va al piccolo trotto. E al 39' passa. Odriozola viene preso in mezzo da un gioco a tre sulla destra, Modric è pigro nella copertura, Reguilon (sostituto dello squalificato Marcelo) fa peggio e si perde il taglio di Cardona, che su assist di Escalante mette a sedere Navas e lo fredda con un tocco morbido. Tanti, troppi errori in appoggio nel Real Madrid, che sembra aver smarrito la via del gioco. È anche per questo che Zidane si affida alle individualità: per la manovra c'è tutta un'estate di lavoro, aspettando rinforzi. Gli attaccanti che già ci sono, Bale a parte, rispondono presente all'appello di Zizou. E nella ripresa si apre il Karim Benzema show. Il francese e Asensio confezionano al 59' il gol del pareggio, trovato con una grande incornata del numero 9. Benzema, a cui era stata annullata un'altra rete quattro minuti prima (su papera da “Mai dire gol” della difesa ospite), trova il 16esimo gol in Liga. Per fare 17 è questione di tempo. Precisamente, 22 minuti. È infatti l'81' quando Kroos (subentrato a Bale, fischiatissimo anche all'uscita) lo imbecca in area. Il colpo di testa si insacca all'angolino. Dmitrovic non può niente neanche questa volta. Per il capitano (in assenza di Ramos) è il 26esimo centro in stagione. Potrebbe fare 27 in tre occasioni, ma nella prima Dmitrovic è bravo a chiudergli lo specchio, nella seconda spara alto a porta vuota, e nella terza è il palo a dirgli di no. Zidane si gode lo show e applaude: se c'è qualcuno da cui ripartire per la prossima stagione, questo è proprio Benzema.



GIRONA-ESPANYOL 1-2

L'Espanyol vince sul campo del Girona e si mette al riparo da brutte sorprese in zona salvezza. Sono due perle di Sergi Darder, al 59' e all'89' a regalare il successo ai catalani. Inutile per il Girona il rigore del provvisorio 1-1 firmato dall'ex Reggina Stuani. L'Espanyol sale a 38 punti, a +9 sul Celta Vigo, impegnato domenica in casa contro la Real Sociedad. Ci sarà più da soffire per il Girona, alla terza sconfitta consecutiva: gli uomini di Sacristan restano 14esimi con 34 punti.