Liga: Barcellona ko in casa dell'Almeria

SPAGNA

Il potente destro di Touré al 24' vale il definitivo 1-0: niente fuga per Xavi, il Real è a -7

© Getty Images Clamoroso nella ventitreesima giornata di Liga: il Barcellona perde 1-0 in casa dell'Almeria e non riesce a guadagnare ulteriore terreno sul Real Madrid di Ancelotti. A decidere il match è la bordata di Touré al 24': seconda sconfitta in campionato per Xavi, che deve rimandare la fuga e adesso è a +7 sui blancos. La formazione di Rubi, invece, centra un successo preziosissimo per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

ALMERIA-BARCELLONA 1-0

Dal possibile +10 al +7: il Barcellona spreca l'occasione di lanciare la fuga definitiva e perde 1-0 in casa dell'Almeria che, invece, consolida la zona salvezza. La formazione di Xavi è costretta ad inseguire già al 24': da un recupero palla di Ely si sviluppa l'azione dell'1-0, con Touré che fa partire una bordata che entra in porta anche con l'aiuto della traversa. I blaugrana non riescono a rendersi pericolosi nel primo tempo e ci provano nella ripresa con Raphinha, ma senza spaventare il portiere di casa Martinez. Anzi, è ter Stegen, nel finale, a dover evitare il 2-0, ma la sostanza non cambia. Con questo successo, l'Almeria sale a 25 punti, a +2 sul Valencia, tornando a vincere dopo tre sconfitte di fila. Per Xavi, invece, è quota 59, con il Real a 52 e con il Clasico (19 marzo) sempre più vicino. La tegola è doppia, visto che Gavi salterà per squalifica il prossimo impegno del Camp Nou con il Valencia.

ATHLETIC BILBAO-GIRONA 2-3

Succede di tutto al San Mamés: il Girona vince 3-2 in casa del Bilbao dopo una partita con due autoreti. Ad aprire i giochi è però lo splendido gol di Aleix Garcìa al 4', mentre al 19' de Marcos provoca lo 0-2 battendo il suo portiere. La zampata al 30' sotto porta di Williams viene annullata per fuorigioco, ma cinque minuti dopo Berchiche la riapre ufficialmente con uno splendido sinistro dal limite dell'area. Prima dell'intervallo, il secondo autogol, stavolta di Vesga, condanna ulteriormente il Bilbao. L'incredibile papera di Gazzaniga e Raul Garcia valgono il 2-3 all'89', ma il risultato non cambia più. Niente sesto posto per il Bilbao, mentre il Girona sale a 30 e si allontana ulteriormente dalla zona retrocessione.

CELTA VIGO-VALLADOLID 3-0

Netto successo per 3-0 del Celta Vigo contro il Valladolid. Al 14', Iago Aspas colpisce il palo dal limite, poi al 17' Seferovic di testa fa 1-0. Il raddoppio arriva invece al 32': lo firma Veiga con un potente destro in area che finisce all'angolino basso. Il classe 2002 firma poi il tris al 64' concludendo un'azione insistita in area. Il Celta sale a 27 punti e si allontana dal terzultimo posto, mentre il Valladolid resta a quota 24: ora la zona retrocessione è vicinissima, un successo del Getafe con il Villarreal vorrebbe dire terzultimo posto.