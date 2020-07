Liga: Atletico fermato a Vigo, bene il Valencia

SPAGNA

Nella 35a giornata della Liga, l’Atletico Madrid non va oltre l’1-1 contro un buon Celta: apre Morata dopo appena 51 secondi di gioco, pareggia Fran Beltran con uno spettacolare tiro al volo a inizio secondo tempo. I Colchoneros restano terzi, ma il Siviglia può agganciarli vincendo giovedì a Bilbao. Nell’altra partita, il Valencia batte 2-1 il Valladolid: decide un bel sinistro dal limite di Lee Kang-in al minuto 89.

CELTA VIGO-ATLETICO MADRID 1-1

Dopo il Barcellona alla 32a, anche l'Atletico Madrid è costretto ad accontentarsi di un punto contro un Celta Vigo al quarto risultato utile consecutivo nel proprio stadio. La partita, in realtà, inizia molto bene per i Colchoneros, che fanno capire le loro intenzioni immediatamente, tanto da passare in vantaggio dopo appena 51 secondi: è Alvaro Morata l’autore del gol, su assist smarcante di Angel Correa. La squadra di Simeone ha in mano il pallino del gioco, ma sono poche le sortite offensive che spaventano la difesa avversaria. Nella ripresa il Celta entra ben altro piglio e al 49’ pareggia: su cross di Brais Mendez l’ottimo Fran Beltran si produce in una spettacolare girata, senza neanche guardare la porta, con il pallone che disegna una parabola imprendibile per Oblak e s’infila all’angolino. L’Atletico fa sorprendentemente fatica ma non corre ulteriori rischi dopo aver subito il pari, al di là di un paio di iniziative infruttuose di un generoso Brais Mendez, il più pericoloso tra i galiziani. Il ritmo del match si abbassa sempre più con l’avanzare dei minuti e l’1-1 diventa inevitabile. Da segnalare comunque, nel finale, l’infortunio al portiere del Celta Ruben Blanco, sostituito da Ivan Villar, la cui ultima (e unica) partita nella Liga risaliva al 14 maggio 2017. Con il pari, l'Atletico aggiunge un tassello significativo nella corsa a un posto in Champions League, ma rischia di farsi raggiungere al terzo posto, a quota 63, se il Siviglia batte l'Athletic Bilbao giovedì. Punto importante in chiave salvezza, invece, per il Celta, quindicesimo con 36 punti.

VALENCIA-VALLADOLID 2-1

Ancora una volta il calcio dimostra di essere uno sport difficilmente prevedibile. Un Valencia che pareva avviato verso un deludente pareggio in casa contro un volenteroso Valladolid, riesce a spuntarla nel finale grazie alla zampata di Lee Kang-in, entrato nel corso del secondo tempo e man of the match al triplice fischio. I padroni di casa, in realtà, dominano la prima frazione di gioco, concretizzando la loro prestazione con la rete di Maxi Gomez al 31’ (bello l’assist di Gameiro, che trova l’uruguagio solo davanti a Masip). Nella ripresa, però, gli ospiti vanno subito a segno con Victor Garcia, che festeggia il suo esordio nella Liga con una girata vincente da centro area, e mettono più volte paura al portiere Domenech nei minuti successivi. Il pareggio sarebbe il punteggio più giusto ma Lee, al minuto 89, s’inventa uno splendido sinistro dal limite dell’area di rigore e consegna i tre punti alla squadra di casa. In classifica il Valencia (che tra l'altro ha schierato Florenzi per 75’) risale momentaneamente all’ottavo posto con 50 punti, il Valladolid resta nel limbo a quota 39.

RISULTATI E CLASSIFICHE