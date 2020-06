Liga: Athletic e Atletico Madrid fanno 1-1 a Bilbao, gol e dedica speciale per Diego Costa  

SPAGNA

Finisce in parità la prima partita della Liga giocata a Bilbao dopo la lunga sosta: Athletic e Atletico Madrid si accontentano infatti di un 1-1 che non aiuta le rispettive classifiche. Partita dai ritmi piuttosto compassati, ma non priva di momenti di grande emozione. Dopo il vantaggio basco di Muniain al 37', Diego Costa pareggia al 39' e dedica il gol a Virginia Torrecilla, giocatrice dei Colchoneros recentemente operata di tumore. Atletico, D. Costa dedica il gol alla calciatrice Virginia: "Incredibile, non ho parole"

















Dopo il gol del pari contro l'Athletic Bilbao, l'attaccante di Simeone ha mostrato la maglia dell'Atletico Madrid numero 14 con il nome Virginia: la dedica è per la calciatrice della squadra femminile Virginia Torrecilla, che a fine maggio era stata operata per un tumore alla testa e che ora si sta sottoponendo al percorso di riabilitazione per tornare in campo. La risposta su Twitter: "Non ho parole, sei incredibile, grazie di cuore".























Ultime gallery Vedi tutte

ATHLETIC-ATLETICO MADRID 1-1

Un pareggio, che poco serve alle ambizioni europee delle due avversarie ma che permette a entrambe di ripartire dopo mesi terribili, e anche di commuovere le rispettive tifoserie. Si affrontano due delle squadre che più problemi stavano attraversando prima dello stop forzato: un Atletico Madrid tutt'altro che certo di entrare nel quartetto che prenderà parte alla prossima Champions League e un Athletic al momento escluso dalle qualificate alle coppe. Ci sono anche due importanti novità: Diego Costa pienamente recuperato tra i Colchoneros e Aduriz ormai ritirato tra le fila dei baschi. Anche al San Mamès il clima di inizio partita è molto sobrio per ricordare le tante vittime del Coronavirus, e l'impatto psicologico delle squadre alla partita non è facile. Dopo una prima occasione creata da Carrasco al 10' (con conclusione troppo larga), i ritmi restano infatti piuttosto bassi. L'Athletic prova a scuotersi grazie a Williams, che solo al 22' impegna Oblak con un colpo di testa che il portiere colchonero blocca in due tempi. Qualche secondo prima, al 20', per lo stadio si erano diffusi 30 secondi di applausi per commemorare le vittime di questi tragici mesi, iniziativa presa dall'intera Liga.

Alla mezz'ora arriva anche il primo cooling break, che in qualche modo dà la scossa alle due squadre. Al 37' sono infatti i baschi a portarsi in vantaggio, grazie a Muniain che sfrutta l'assist teso di Yuri e apre il destro che sorprende Oblak. Già al 39' arriva però il pareggio, e a firmarlo è proprio un Diego Costa glaciale davanti a Simon dopo essere stato servito in profondità da Koke. Splendida la dedica del centravanti, che espone una maglia rojiblanca con il nome di Virginia: si tratta di Virginia Torrecilla, giocatrice dell'Atletico Madrid femminile operata a fine maggio per un tumore al cervello e ora in riabilitazione. La squadra di Bilbao prova a reagire, ma nonostante le proteste per un possibile mani in area non riesce a rendersi realmente pericolosa fino all'ora di gioco, quando Berchiche converge dalla fascia ma trova solo l'esterno della rete. Al 63' arrivano le prime cinque sostituzioni, tre per l'Atletico e due per l'Athletic (tra gli ingressi, anche quello di Morata), ma continuano ad essere i Colchoneros i più ispirati: Simon pasticcia su un cross di Renan Lodi, poi si supera con l'intervento di ginocchio su Arias. Stavolta il cooling break non cambia le sorti della partita, dato che i minuti finali offrono solo un contropiede non sfruttato da Kodro e un ultimo corner senza pretese degli ospiti. Finisce così, senza scossoni alla classifica, ma con alcuni momenti che per i tifosi di calcio spagnoli resteranno indimenticabili.