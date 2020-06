Real Madrid, Marcelo cala il tris e si inginocchia per George Floyd

Anche Marcelo ha voluto dimostrare il proprio supporto alla causa del movimento Black Lives Matter e ricordare così George Floyd, l'afroamericano ucciso lo scorso 25 maggio durante un fermo di polizia. Il brasiliano ha siglato la rete del 3-0 nella sfida con l'Eibar, prima partita per il Real Madrid dopo la ripartenza della Liga. Appena segnato il gol si è inginocchiato con la testa china e il pugno destro alzato, in segno di protesta contro le discriminazioni razziali, e in omaggio alla memoria di Floyd.

Getty Images Il brasiliano si è inginocchiato al minuto 37 di Real Madrid-Eibar, dopo aver realizzato la rete del momentaneo 3-0





