Liga: all’Atletico non basta Correa, è 1-1 con il Getafe

SPAGNA

Pareggio per Simeone contro gli azulones, mentre l'Elche ottiene il primo successo e batte a sorpresa il Villarreal. Finisce 1-1 Espanyol-Osasuna

© Getty Images Nell’anticipo della 20a giornata della Liga, l’Atletico Madrid pareggia per 1-1 contro il Getafe: a Correa (60’) risponde infatti su rigore Ünal (83’). I Colchoneros salgono a 35 punti, mancando la terza vittoria consecutiva e lasciando sul campo punti importanti. Esce sconfitto a sorpresa il Villarreal contro l’Elche (3-1), che vince la sua prima partita in campionato grazie a una tripletta di Milla. Finisce in pareggio Espanyol-Osasuna (1-1).

ATLETICO MADRID – GETAFE 1-1

Pareggio che fa male quello raccolto dall’Atletico Madrid, fermato sull'1-1 dal Getafe. Al 20’ Morata non sbaglia a tu per tu con Soria, ma la rete dell’ex bianconero viene annullata per fuorigioco. La pressione dei Colchoneros è alta, ma neanche Koke riesce a segnare in mischia al 27’. L’undici di Simeone si appanna sulla fine della prima frazione, ma gli ospiti non riescono ad approfittarne. Nel secondo tempo punizione pericolosa per gli uomini di Flores, che però non riescono a passare con Ünal. L’assistente di Lahoz invalida anche il gol di rapina di Correa, ma questa volta il Var corregge la scelta del guardalinee ed è 1-0. E Correa, sostituito, esulta dalla panchina. All’80 il direttore di gara assegna un rigore per un fallo di mani di Saul: dal dischetto Enes Ünal non sbaglia e pareggia i conti. L’Atletico sale dunque a 35 punti, non centrando la terza vittoria consecutiva. Mentre il Getafe resta penultimo a quota 18.

ELCHE – VILLARREAL 3-1

Arriva contro il Villarreal la prima vittoria stagionale il Liga per l’Elche, che si impone in casa per 3-1. L’eroe dell’Estadio Manuel Martínez Valero è Pere Milla, autore della tripletta che piega gli ospiti: gol al 3’ e poi le altre due reti su rigore al 48’ e al 52’. Arriva invece al minuto 22 la momentanea rete del pareggio di Gerard Moreno. Rimane comunque seria la situazione dell’undici valenciano, sempre ultimo ad appena 9 punti. Mentre rischia di costare caro questo ko al Villarreal, che potrebbe perdere posizioni.

ESPANYOL – OSASUNA 1-1

Movimentato pareggio tra Espanyol e Osasuna, che segnano una rete a testa. Primo tempo ricco di occasioni, con i padroni di casa che vanno vicini al vantaggio con il colpo di testa di Moncayola al 19’. Tuttavia, al minuto 39 Diego Martinez perde Cesar Montes, che lascia il campo a causa di un problema fisico e viene sostituito da Gomez. Al 45’ passano invece gli ospiti con Budimir, abile a spingere in rete un pallone vagante in area di rigore. Il match si infiamma nel recupero e arriva un cartellino rosso per parte: devono abbandonare il terreno di gioco Ezzalzouli e Pierre-Gabriel. Nella ripresa ecco il pareggio al 59’ di Braithwaite, che si avventa con efficacia su cross dalla destra. L’Osasuna aggancia momentaneamente il Rayo Vallecano a quota 29 punti all’ottavo posto. Mentre sale a 21 l’Espanyol, che non può ancora chiamarsi fuori dai giochi che interessano la parte bassa della classifica.

BETIS – CELTA VIGO 3-4

Partita spettacolare tra Betis e Celta Vigo, con gli ospiti che vincono 4-3 al Benito Villamarin. Passano gli ospiti al 6’ con Strand Larsen, che colpisce al volo un cross perfetto di Perez e fulmina Rui Silva sul suo palo. Al 9’ però Juanmi pareggia per i biancoverdi, spedendo in porta un campanile atterrato in area piccola. Il match è sin da subito vivace e al 23’ arriva il sorpasso dei padroni di casa che pressano alto e servono in area Canales, il quale appoggia col piatto alle spalle di Villar: è 2-1. Nuova situazione di parità al 42’ con il pallonetto di Gabri Veiga, servito splendidamente dal tacco di De La Torre. Nella ripresa la partita rimane aperta e al 56’ ci pensa ancora il talento classe 2002 a portare il Club Celta sul 3-2 depositando in porta un passaggio al limite dell’area piccola. Sugli spalti del Villamarin cala poi ancora il gelo al 69’, quando Aidoo buca di testa Rui Silva e firma il quarto gol per i Celestes. I galiziani hanno anche la possibilità di segnare la quinta rete al 78’, ma Sabaly salva sulla linea il tiro di Galan. All’82’ il Var richiama l’attenzione dell’arbitro per un fallo di mano di Mingueza e viene assegnato un calcio di rigore per i biancoverdi. Sul dischetto Fekir non sbaglia e si va sul 4-3. Al 95’ rosso diretto per l’ex Lazio Luiz Felipe, che ha un gesto di stizza e lascia la formazione casalinga in dieci. Seconda vittoria consecutiva per il Celta Vigo che in un colpo solo sorpassa per una notte cinque club e si piazza all’undicesimo posto a 23 punti. Manca invece una grande occasione il Betis, che incassa il secondo ko di fila, fallisce il sorpasso sul Villarreal e resta sesto con 31 punti.