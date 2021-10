Liga, Alaba e Vazquez regalano il Clasico al Real Madrid

SPAGNA

I madrileni battono il Barcellona, a cui non basta il primo gol di Aguero, 2-1 e volano in testa insieme al Siviglia, vittorioso 5-3 sul Levante

Il Real Madrid vince un Clasico aperto e ricco di emozioni. Nella decima giornata di Liga, gli uomini di Ancelotti espugnano il Camp Nou 2-1 con le reti di Alaba al 32’ e Lucas Vazquez al 94’: al Barcellona non basta il primo gol di Aguero, arrivato al 97’. Nell’altra partita del pomeriggio il Siviglia batte il Levante con uno spettacolare 5-3. Sia gli uomini di Lopetegui sia i castigliani raggiungono la Real Sociedad in testa. Getty Images

BARCELLONA–REAL MADRID 1-2

Il Real Madrid trionfa 2-1 nello spettacolare Clasico contro il Barcellona e rimane al vertice del campionato. Al Camp Nou la supersfida inizia con una ventina di minuti di gioco a ritmi lenti, in cui le due squadre si studiano. Con il passare del tempo esce la grandissima qualità in campo e la partita si accende: al 25’ Dest ha la prima occasione della partita ma spara alto da ottima posizione un contropiede orchestrato da Depay. Il Real non perdona e sblocca al 32’ con il meraviglioso mancino di Alaba, che trova il diagonale perfetto per finalizzare il contropiede lanciato da un pallone in uscita perso da Depay. I Blancos sembrano in controllo della partita ma non riescono a raddoppiare con Benzema, anzi tremano sul colpo di testa di Piqué fuori di poco. L’ingresso di Coutinho all’intervallo porta freschezza e imprevedibilità all’attacco del Barcellona, che ci prova con Ansu Fati. Dall’altra parte un geniale sombrero di Modric libera al tiro Benzema: centrale. Nonostante il vantaggio il Real Madrid continua a proporre la sua idea di gioco e i catalani non si tirano indietro, con il risultato di una partita ricca di occasioni e contropiedi. Nel finale Koeman prova a giocarsi tutte le sue carte a sua disposizione, inserendo Aguero, Sergi Roberto e L. De Jong, ma così facendo i catalani si sbilanciano. Al 94’ Piqué e Coutinho si disturbano il tiro da ottima posizione: sul ribaltamento di fronte Lucas Vazquez appoggia in rete la ribattuta sul tiro di Asensio. I blaugrana non mollano e accorciano al 97’ con Aguero, al primo gol con la nuova maglia, abile a inserirsi sul traversone basso di Dest per l’1-2. Non c’è più tempo però per la clamorosa rimonta: il Real sale a 20 punti, in prima posizione, mentre il Barcellona resta a 15 e perde terreno nella corsa alla Liga.

SIVIGLIA–LEVANTE 5-3

Il Siviglia prosegue la sua cavalcata nelle primissime posizioni della classifica vincendo con un emozionante 5-3 contro il Levante. I padroni di casa indirizzano subito la partita con il gol di Oliver Torres all’8’ e il raddoppio firmato dallo splendido tiro dal limite di Rafa Mir. Suso sfiora anche il tris alla mezz’ora, ma il suo tiro si stampo sul palo sinistro. Il Levante prova a reagire e accorcia le distanze con Morales al 33’; prima ancora dell’intervallo il Siviglia ritrova il doppio vantaggio con l’incornata di Diego Carlos al 38’, che vale il 3-1. In avvio di ripresa gli uomini di Lopetegui calano il poker con El Haddadi, il cui tiro dalla lunga distanza si infila all’angolino per il 4-1. Quando la vittoria sembra in pugno, il Siviglia si distrae e il Levante ne approfitta per riportarsi sul 4-3 grazie alla doppietta di Morales (su errore di Dmitrovic) e alla rete di Melero al 61’. Ci pensa allora Reges, appena tre minuti dopo, a portare il punteggio sul 5-3. L’ultima emozione arriva al 78’, quando l’arbitro Pizarro concede un rigore al Levante per fallo di Reges, salvo poi cambiare idea dopo aver rivisto l’azione al Var. Il 5-3 finale lancia il Siviglia a 20 punti, a pari con Real Sociedad e Real Madrid, in testa al campionato. Il Levante resta a 5 e cerca ancora la prima vittoria stagionale.