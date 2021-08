Liga, al Valencia basta Soler, successo sul Getafe al debutto

SPAGNA

Gli uomini di Bordalas, alla prima stagione lontano da Madrid dopo cinque anni, vincono 1-0 in dieci uomini

Prima partita della Liga 2021/2022 nel segno del Valencia: basta un gol di Soler dopo undici minuti a regalare la vittoria 1-0 contro il Getafe a Josè Bordalas, l’allenatore al debutto sulla panchina valenciana dopo cinque anni passati proprio alla guida della terza squadra di Madrid. Una sfida al suo passato per il tecnico spagnolo, che parte bene nella nuova avventura. Vittoria preziosa con il Valencia in 10 uomini per quasi tutto l’incontro.

Il match parte col turbo e dopo appena cinque minuti vive la prima svolta: rosso diretto a Guillamon, colpevole di una brutta entrata su Maksimovic dopo appena 40 secondi dal fischio iniziale. Il Var ci impiega parecchio tempo prima di valutare l’intervento e poi decreta l’espulsione del difensore del Valencia. Sembra una partita in salita per i padroni di casa, ma passano altri sei minuti e il Var torna protagonista questa volta a favore del Valencia: l’arbitro fischia infatti il calcio rigore dopo un fallo di Djene su Cheryshev e dagli 11 metri Soler firma il vantaggio. A questo punto i valenciani alzano il muro e respingono tutti gli assalti del Getafe, che vede spegnersi tutte le possibilità di recupero al 76’ con il doppio giallo a Cabaco. Perso il vantaggio numerico, persa la partita: Bordalas può esultare in questo inizio di nuova avventura.