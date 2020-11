Liga, al Real Madrid non basta Mariano: con il Villarreal finisce 1-1. Pari anche tra Levante e Elche

SPAGNA

Senza diversi uomini chiave, il Real Madrid manca per il secondo turno consecutivo di Liga l’appuntamento con la vittoria. Dopo il 4-1 contro il Valencia infatti arriva l’1-1 contro il Villarreal, bravo e caparbio nel pareggiare con Gerard Moreno su rigore al 76’ la rete dell’immediato vantaggio di Mariano al 2’. Per i blancos ora l’importantissima sfida di Champions League contro l’Inter. A Valencia, finisce 1-1 anche Levante-Elche.

LEVANTE-ELCHE 1-1

Non ha fine la serie di pareggi in Liga del Levante che contro l’Elche centra il quarto 1-1 consecutivo. La gara si sblocca subito grazie alla partenza fulminea dei padroni di casa che dopo un paio di occasioni importanti trovano la rete del vantaggio con il colpo di testa di Melero al 12’. L’Elche prova a reagire ma lo fa timidamente e così, col Levante che fa buona guardia proteggendo l’1-0, si va all’intervallo coi rossoblù in vantaggio. Nella ripresa però Tete non lascia scampo ad Aitor Fernandez e al 64’ sigla di testa il pari per i suoi. Nei minuti successivi non accade molto e così, mentre l’Elche con il punto guadagnato si mantiene sorprendentemente a ridosso delle prime della classe, il Levante si rammarica per la maledizione dei pari che non sembra avere fine.

VILLARREAL-REAL MADRID 1-1

Senza Benzema, Casemiro, Jovic e Sergio Ramos, il Real Madrid non riesce a sbancare l’Estadio de la Ceramica e per il secondo turno consecutivo manca l’appuntamento coi tre punti. Nonostante le assenze, impiegano appena 120 secondi i blancos a mettere in discesa la gara: Carvajal trova con un cross perfetto il taglio in area di Mariano e il numero 24 di testa porta in vantaggio i madrileni. La rete immediata dà fiducia agli uomini di Zidane e toglie brio ai padroni di casa che faticano oltremodo a inquadrare nel primo tempo la porta di Courtois. I tentativi di testa di Trigueros e Parejo, infatti, non impensieriscono il portiere belga e così le merengues possono chiudere agevolmente in testa la prima frazione. Anche nella ripresa il Villarreal pecca di imprecisione quando si tratta di andare a concludere o realizzare l’ultimo passaggio e in questo modo favorisce il compito degli ospiti i quali, anche rifugiandosi nei cambi, riescono senza eccessiva difficoltà a controllare l’incontro. Al 75’ però Courtois ferma con le cattive in area di rigore Chukwueze e un minuto dopo, sul conseguente penalty, i padroni di casa pareggiano con Gerard Moreno. Negli ultimi quindici minuti più recupero entrambe le compagini avrebbero quindi la possibilità di strappare i tre punti ai rivali ma, sebbene molto volenterose, nessuna delle due riesce a creare occasioni davvero degne di nota. Finisce quindi 1-1 l’ultimo test per il Real Madrid prima dell’importantissima sfida di Champions League contro l’Inter.