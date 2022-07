Lewandowski, prime parole da blaugrana: "Il Barça è tornato"

Prime parole

Il nuovo attaccante, fortemente voluto da Xavi, si presenta nel ritiro di Miami: "Voglio riportare il club ai vertici del calcio"

Appena atterrato a Miami, dove ha raggiunto i suoi nuovi compagni del Barcellona, Robert Lewandowski si dichiara "molto felice di essere qui. È stato facile decidere di venire al Barça", riporta il sito ufficiale del club blaugrana.

"Il Barça è tornato. Penso di poter aiutare a riportare la squadra ai vertici del calcio europeo. Sono stati giorni lunghi. Spero che inizieremo subito a vincere: mi piace vincere trofei e questo è un nuovo capitolo per me, con nuove sfide. Questa è una grande opportunità per me. Ho sempre voluto giocare nella Liga e per una grande squadra. Ho già parlato con Xavi e conosco le sue idee. Era un grande giocatore e ha un grande futuro davanti a sé come allenatore", ha concluso il bomber polacco, che ha salutato il Bayern Monaco dopo otto stagioni, 19 trofei e 344 gol segnati in 375 partite.

The words of Robert Lewandowski: pic.twitter.com/nx2UCULhiQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2022

Il mercato del Barcellona non si fermerà all'acquisto di Robert Lewandowski. Come riporta Radio MARCA, i blaugrana nelle prossime ore vogliono chiudere anche per il difensore del Chelsea Cesar Azpilicueta. Lo spagnolo è in scadenza di contratto fra un anno e viene valutato circa otto milioni di euro, ma il Barça confida di poter trovare a stretto giro di posta un accordo a cifre inferiori coi Blues, dopo aver già raggiunto da tempo un'intesa totale col calciatore.

Vedi anche juventus Bayern Monaco, Kahn conferma: "Abbiamo parlato, De Ligt vuole venire da noi"