Lewandowski bomber implacabile: segna più di tutto il Real Madrid

Robert Lewandowski ha un rapporto speciale con il gol. E anche in questa stagione sta confermando le sue doti da bomber. Numeri alla mano, con la maglia del Bayern l'attaccante polacco ha già firmato 18 gol tra Bundes, Coppe nazionali e Champions League, . A cui vanno aggiunte tre reti in Nazionale, per uno score totale di 21 centri. Più di quanto ha segnato tutto il Real Madrid (19) per intenderci.