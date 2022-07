Lewandoski attacca il Bayern: "Ho dovuto ascoltare cose non vere, serve chiarezza"

Robert Lewandowski accusa il Bayern Monaco di aver "inventato storie false per trovare un'argomentazione che potesse giustificare la mia cessione agli occhi dei tifosi". In un'intervista a Espn, l'attaccante polacco racconta: "Ho dovuto ascoltare cose non vere. Il mio trasferimento non è stato condizionato dal possibile arrivo di Haaland. Alcune persone non hanno raccontato la verità, ma qualcosa di diverso. Per me la chiarezza è fondamentale. Forse era davvero il momento giusto per lasciare il Bayern, anche se ho sempre avuto un ottimo rapporto con i miei compagni di squadra, con lo staff, con l'allenatore e queste sono tutte cose che mi mancheranno. Ma ora devo aprire un nuovo capitolo della mia vita e un nuovo capitolo nella mia carriera".