Leicester, il video dello schianto dell'elicottero

29/10/2018

Le telecamere all'esterno del King Power Stadium di Leicester hanno ripreso il momento in cui l'elicottero di Vichai Srivaddhanaprabha è precipitato, provocando la morte del patron delle Foxes e di altre quattro persone: il suo assistente Kaveporn Punpare, la reginetta di bellezza Nursara Suknamai e il pilota Eric Swaffer assieme alla co-pilota e sua fidanzata, Izabela Roza Lechowicz.



Come si può notare dalle telecamere di sicurezza (il video è stato diffuso sull'account Twitter @a_brown83), l'elicottero si è sollevato alle 20.35 orario inglese, al termine di Leicester-West Ham. L'altezza massima raggiunta dall'elicottero è stata di 200 piedi, circa 60 metri (ed è il momento in cui le telecamere appunto non riescono ad inquadrarlo). Poi si vede il veivolo che precipita, iniziando a roteare su se stesso, fino a schiantarsi al suolo. Sui giornali inglesi Eric Swaffer, il pilota, è stato dipinto come un eroe: la sua manovra ha evitato che l'elicottero andasse a schiantarsi nel piazzale dello stadio, ancora popolato dai tifosi.