Le superstiti del dopo-Messi: 9 le squadre a cui non ha mai segnato, due italiane

02/05/2019

Messi, seicento volte Messi! Tutti, oggi, celebrano il dieci argentino dopo la doppietta in Champions contro il Liverpool che ha portato il computo delle reti messe a segno con la maglia del Barcellona a quota 600. Ma una volta perforata anche la porta dei Reds (fino a ieri sera mai violata) quante sono le squadre che Leo ha affrontato in carriera e che sinora si sono salvate? Ebbene, adesso sono 9 i club (incrociati nelle varie competizioni nazionali e internazionali) cui Messi non ha mai fatto gol. E due di queste squadre sono italiane. Ecco dunque quali sono le elette. O meglio, le superstiti!