L'Australia alla Premier League: "Finite la stagione da noi"

LA PROPOSTA

L'Australia in soccorso della Gran Bretagna, almeno quella del calcio. L'agente inglese (che però vive a Perth) Gary Williams ha infatti proposto alla Premier League di giocare le restanti 92 partite del campionato nella capitale dell'Australia Occidentale e completare così la stagione: "Ai club inglesi la proposta piace, così come ad alcuni funzionari governativi con cui ho parlato".

Secondo quanto rivela il Sun, un senatore australiano sarebbe pronto a sposare l'idea di Williams che sarebbe in contatto con il governo australiano e il Ministero dello sport per ottenere il loro sostegno a questa idea affascinante.

"Facciamo tournée in giro per il mondo in pre-stagione. Questo scenario non sarebbe così diverso. E il clima in Australia è l'ideale proprio ora" ha detto un dirigente di una squadra inglese al tabloid preferendo rimanere anonimo.

"Perth è la città più isolata al mondo, possiamo radunarci in gruppi di dieci, possiamo passeggiare e andare in spiaggia. Abbiamo avuto solo quattro casi negli ultimi dieci giorni" ha detto Williams. Perth conta quattro stadi in cui potrebbe giocare la Premier League: l'Optus Stadium (65.000 posti), il Perth Oval (20.500), il campo da cricket WACA (24.500) e la Joondalup Arena (16.000).