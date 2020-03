La Premier si allunga? Contratti a tempo per chi è in scadenza

Contratti a tempo per i giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno. E' l'ipotesi che - come riferisce il 'The Telegraph' - stanno prendendo in considerazione i vertici del calcio inglese in caso di prolungamento della stagione oltre quella data, nell'attesa che la Uefa si pronunci sulle nuove date della stagione, Ci sono infatti giocatori che non hanno rinnovato con il club d'appartenenza, né intendono farlo: ecco dunque la possibile soluzione per ovviare alla questione del loro svincolo dopo la chiusura della stagione sportiva avviata verso lo slittamento a causa dell'emergenza coronavirus.