Premier, Reina: "L'Inghilterra non può far finta di nulla, da lunedì dobbiamo riprendere ad allenarci"

La sottovalutazione dell'emergenza coronavirus in Inghilterra (evidenziata dalle parole del primo ministro Boris Johnson che tanto hanno fatto discutere) è un tema che continua a far discutere anche nel mondo dello sport. Tante le denunce, compresa quella di Carlo Ancelotti: ora al coro si unisce anche Pepe Reina, il portiere spagnolo ex Napoli e Milan, adesso all'Aston Villa. In una intervista al quotidiano sportivo Marca, Reina ha infatti stigmatizzato il comportamento delle autorità inglesi, non solo per la decisione tardiva di sospendere i campionati fino al 4 aprile: "Era da pazzi continuare a giocare. Dobbiamo tutti prendere seriamente questa situazione, gli altri Paesi più contagiati hanno già preso misure radicali e noi dobbiamo fare lo stesso. L'Inghilterra non può chiudere gli occhi e fare finta di niente".