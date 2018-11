La Francia esulta con Giroud: niente vendetta per l'Uruguay

20/11/2018

Francia e Uruguay si ritrovano contro a quattro mesi di distanza dal Mondiale in Russia: la Celeste va a caccia della vendetta dopo l’eliminazione ai quarti di finale e Coito schiera il tandem offensivo composto da Cavani e Suarez. Per la Francia a guidare l’attacco c’è Giroud, alle sue spalle agiscono Mbappè e Matuidi e Griezmann. Fu proprio “Le petit diable” a chiudere i conti nel match di Coppa del Mondo, mentre l’altro marcatore della sfida, Varane, parte inizialmente dalla panchina lasciando spazio a Rami e Sakho. La partita è viva dai primi minuti di gioco, per l’Uruguay a cercare la rete con maggiore insistenza è l’interista Vecino, ma Lloris si fa trovare sempre pronto. Mbappè e Pavard non trovano lo specchio della porta, Matuidi stampa la conclusione dalla distanza sulla retroguardia ospite capace di chiudersi con i tempi giusti. Dopo la mezz’ora Deschamps è costretto a ridisegnare l’attacco per l’infortunio di Mbappè che esce dal terreno di gioco lasciando il posto a Thauvin. La partita si blocca improvvisamente, l’Uruguay prova a condurre i giochi senza trovare sbocchi. A inizio ripresa però la partita cambia quando, alla fine di una lunga azione in velocità della Francia, l’arbitro indica il dischetto per un fallo di mano di Mendez su conclusione di Griezmann: Giroud trasforma senza problemi firmando il vantaggio al 52’. I Galletti provano a mettere in ghiaccio la partita coprendo bene in fase difensiva e cercando le ripartenze, Ndombelè sfiora il raddoppio su imbeccata di Griezmann ma si vede respingere il tiro da Campana. L’Uruguay non riesce a pungere in avanti e la partita scivola via fino al triplice fischio finale.