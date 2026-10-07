L'ultimo tango di Messi: l'Argentina lo saluta nell'ultima partita con la nazionale

"La verità è che sto parlando più di quanto abbia mai fatto. Non voglio andarmene da qui, non voglio lasciare questo campo", ha detto Messi alla folla, che ha esultato come se avesse segnato. "Voglio solo dirvi che vi amo, che mi mancherete e che sono grato a Dio di essere argentino", ha aggiunto. Nelle ultime settimane, i giornali hanno pullulato di tributi nostalgici e in tutto il Paese sono spuntati murales in onore di Messi. La Nación, uno dei principali quotidiani argentini, ha distribuito 'Immortal', un documentario che racconta la sua ultima avventura ai Mondiali, e ha pubblicato un'edizione speciale di 196 pagine dedicata alla sua carriera.