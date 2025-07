Barcellona, Laporta sicuro: "Accordo Uefa-Superlega più vicino"

"Ora, ad esempio, il formato della Champions ha aumentato i ricavi del 20% rispetto al formato precedente - ha aggiunto - Tutto è migliorabile, tutto è in costante evoluzione. Credo che potremo avere voce in capitolo per migliorare il formato. La Uefa non è chiusa a questa possibilità. Per quanto riguarda la piattaforma, se genererà gli introiti previsti, stiamo parlando di somme molto elevate, che sarebbero a beneficio del calcio. Vedo che la Uefa si sta aprendo, e anche noi ci stiamo aprendo per poter raggiungere un accordo".