MLS, niente All Star Game per Messi: squalifica in vista per la Pulce, ma...

L'approdo di Lionel Messi in MLS però ha cambiato un po' le carte in tavola nelle ultime stagioni e se in campo l'argentino non è ancora riuscito a trionfare in MLS Cup, fuori dal terreno di gioco molte dinamiche sono cambiate, non senza polemiche. Anche per questo motivo una decisione che sembrerebbe scontata da regolamento è diventata ipotetica e, soprattutto, non commentata dal Commissioner Don Garber: "Non c'è bisogno di annunciarlo ora, stiamo gestendo la situazione come lega ma al tempo stesso abbiamo delle regole da seguire. Dopo la partita dell'All Star Game capiremo cosa fare, ma c'è da dire che a causa del Mondiale per Club i giocatori dell'Inter Miami non hanno avuto i 10 giorni di pausa come quelli di altre squadre".