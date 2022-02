Kulusevski: "Sono al Tottenham anche per Conte, imparerò molto da lui"

Dejan Kulusevski ha salutato la Juventus per accasarsi al Tottenham in compagnia di Bentancur. L'esterno svedese in bianconero non ha trovato il rendimento che avrebbe voluto e da Londra vuole ripartire con il progetto degli Spurs: "Alla Juve ho imparato tanto - ha ricordo Kulusevski - e ho giocato coi migliori al mondo". La Premier League un obiettivo: "Appena c'è stata la possibilità non ci ho pensato due volte e non vedo l'ora di lavorare con Conte. E' un vincente e anch'io voglio esserlo".