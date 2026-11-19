La trama ruoterà attorno alla figura di Stanley Dalton, un agente britannico attivo nel calciomercato della Premier League interpretato da Damian Lewis, affiancato da un cast che riunisce cinema, musica e sport con l'attrice tedesca Carlotta Banat, il rapper Dave e l'ex centravanti di Arsenal e Francia Thierry Henry, mentre resta ancora top secret l'eventuale cameo dello stesso CR7.