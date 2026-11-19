Cristiano Ronaldo - AlmeríaA fine febbraio CR7 ha acquisito il 25% dell’Almería, club spagnolo che gioca in Segunda Division, diventandone così uno degli investitori © Getty Images
Cristiano Ronaldo ha annunciato via social il proprio debutto nell'industria cinematografica in veste di produttore televisivo con la serie intitolata "Day 1s", un progetto ambientato nel mondo del calcio realizzato in collaborazione con il regista Matthew Vaughn e atteso per il 2027.
La trama ruoterà attorno alla figura di Stanley Dalton, un agente britannico attivo nel calciomercato della Premier League interpretato da Damian Lewis, affiancato da un cast che riunisce cinema, musica e sport con l'attrice tedesca Carlotta Banat, il rapper Dave e l'ex centravanti di Arsenal e Francia Thierry Henry, mentre resta ancora top secret l'eventuale cameo dello stesso CR7.
Entusiasta Vaughn: "Cristiano ha dato vita a storie sul campo che non avrei mai potuto scrivere. Non vedo l'ora di realizzare film capaci di ispirare insieme a lui".