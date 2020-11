Koeman non è contento: "Ho dei dubbi che quella del Barça sia una rosa adatta a me"

L'INTERVISTA

In un colloquio riservato ai media catalani, Ronald Koeman si è lasciato andare senza esagerare con la diplomazia: "Ho dei dubbi che la rosa del Barcellona sia adatta a me, con Ramon Planes (il direttore sportivo n.d.r.) stiamo parlando di quello che manca. La vecchia guardia, comunque, ha capito che le cose dovevano cambiare". L'allenatore del Barça ha poi fatto capire come i primi obiettivi siano Eric García, difensore centrale del City, "ma dipende tutto dal Manchester", e Memphis Depay, che ha avuto modo di apprezzare quando era alla guida della Nazionale olandese.

Senza dimenticare un altro connazionale: Wijnaldum. "E' una possibilità per il futuro ma non posso dire molto di più. E' un gran giocatore". Per quanto riguarda la rosa attuale ha aggiunto: "Pedri è il giocatore che mi ha più sorpreso positivamente. Griezmann è un attaccante che lavora molto e può decidere la posizione che vuole. Dipende da lui. Dembelé si sta allenando a fondo e sta migliorando fisicamente. Messi? Mi ha dimostrato che nonostante i suoi problemi con il club vuole continuare a vincere". Non poteva mancare un riferimento al vero grande obiettivo del Barça da 5 anni a questa parte: la Champions League. "Per vincerla dobbiamo migliorare. Il Bayern, al momento, è più forte".