Klopp sulle sanzioni ad Abramovich: "Il governo britannico ha fatto bene"

LA DICHIARAZIONE

L'allenatore del Liverpool ha preso una posizione netta su quanto deciso in Inghilterra nei confronti del patron del Chelsea

"Penso che ciò che ha fatto il governo sia giusto". Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, commenta così la decisione del governo britannico di congelare i beni di Roman Abramovich per i suoi legami con il presidente russo Vladimir Putin, con inevitabili ricadute anche sul Chelsea di cui il tycoon russo è proprietario. L'allenatore tedesco non è mai stato un grande diplomatico e non ha rinunciato nemmeno stavolta a esprimere liberamente il proprio pensiero. Getty Images

"Non è una situazione di cui sono responsabili tutti i dipendenti del Chelsea. Un uomo lo è quest'uomo è Putin. Non so del ruolo di Roman Abramovich in tutto questo, ma si può dire che è vicino. Penso che ciò che ha fatto il governo britannico sia giusto per essere onesto al 100%. Ma non è bello per le persone del Chelsea e per i tifosi. Lo capisco", dice Klopp in conferenza alla vigilia del match dei Blues contro il Brighton in Premier League.

Interpellato sull'argomento, Pep Guardiola si è limitato esprimere la sua solidarietà ai tesserati del Chelsea, evitando di esprimere un giudizio sulle sanzioni che hanno colpito il Chelsea "perché non ne so abbastanza".