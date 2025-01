Klopp, nuova vita alla Red Bull: "Mi considero un medico del calcio, se puniscono il City offro io la birra"

Dopo aver lasciato i Reds sette mesi fa, Klopp non aveva più voglia di campo ma nemmeno di andare in pensione a 57 anni. Così ha accolto con grande entusiasmo la proposta di assumere un ruolo particolare in quella che è diventata una multinazionale anche nello sport. "Sono in questo sport da molti anni e non ho mai perso la curiosità e questo progetto di applicare tutta la mia esperienza a vari team e strutture è l'ideale - ha raccontato il tedesco -. Per me, questo è il momento perfetto per fare questo lavoro. Poi non è detto che in futuro non torni in panchina".