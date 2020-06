Keita, il gol più bello: affitta un edificio per 90 braccianti

GRANDE GESTO

Keita Baldé non resta a guardare. Dopo aver denunciato la difficoltà per trovare alloggio a 200 braccianti senegalesi a Lleida, in Spagna, di fronte al rifiuto da parte degli hotel contattati, l'attaccante del Monaco è passato all'azione. E, nel corso di una diretta Instagram, ha annunciato di aver affittato un'intera struttura per ospitare 90 lavoratori stagionali, che vivevano per strada e avevano difficoltà a trovare da mangiare.

"Mi sono offerto volontario per aiutarli, visto che non avevano proprio nulla e dormivano sui cartoni. Non sono qui per combattere una guerra morale, sociale, di razza o colore. Ho inviato il denaro necessario affinché abbiamo un tetto sotto cui dormire, da mangiare e vestiti puliti".