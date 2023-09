Germania, scelto il nuovo ct: è Julian Nagelsmann

© Getty Images

Manca solo l'ufficialità, ma non ci sono più dubbi: Julian Nagelsmann succederà ad Hansi Flick alla guida della Germania. Il quotidiano tedesco 'Bild' ha rivelato l'accordo tra la Federcalcio tedesca (DFB) e il giovane allenatore, 36 anni, che sarà incaricato di guidare la ' Mannschaft ', almeno fino Euro 2024 che si terranno proprio in Germania. Toccherà all'ex Bayern risollevare le sorti di una nazionale in crisi da un anno e mezzo: 4 vittorie in 17 uscite, con 7 pareggi e 6 sconfitte il deficitario bilancio che è costata la panchina a Flick.