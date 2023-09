© Getty Images

Hansi Flick non è più l'allenatore della Germania. Il tecnico tedesco è stato esonerato come conseguenza di risultati pessimi con la sconfitta 1-4 in casa con il Giappone che ha fatto da classica goccia che fa traboccare il vaso. La sua nazionale al Mondiale Qatar 2022 è stata eliminata al primo turno. Il favorito per la sostituzione è Julian Nagelsmann, recentemente esonerato dal Bayern Monaco per motivi mai ben chiariti. In panchina contro la Francia andrà Rudi Völler.