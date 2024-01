Iraq fuori dalla Coppa d'Asia: giornalisti tentano di aggredire il ct

CLAMOROSO

Necessario l'intervento della sicurezza in conferenza stampa dopo il ko con la Giordania agli ottavi

© da video Incredibile quello che è successo in Qatar nella conferenza stampa dopo l'eliminazione dell'Iraq negli ottavi della Coppa d'Asia per mano della Giordania (dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo grazie a un gol di Al Naimat, la Giordania si è fatta raggiungere e superare dall'Iraq - gol di Natiq e Hussein - ma tra il 95' e il 97' è arrivata la controrimonta firmata da Al Arab e Al Rashdan e il successo per 3-2. Alcuni giornalisti iracheni, come si vede in un video che sta facendo il giro del web, hanno inveito contro il ct dell'Iraq Jesus Casas e cercato di aggredirlo. È stato necessario l'intervento della sicurezza.

Molti hanno criticato Casas per essersi distratto dal suo ruolo di allenatore rilasciando troppe interviste durante questa competizione e che questo sia stato in parte il motivo della sconfitta della nazionale tra le più accreditate alla vigilia per il titolo continentale. La Federcalcio irachena ha diffuso un comunicato in cui esprime il suo "grande sgomento" per "una scena che risulta più dolorosa dell'uscita immeritata della nostra squadra". "Denunciamo il comportamento odioso commesso nei confronti dell'allenatore", sottolinea la federazione, che si impegna "a non trattare con questi media che cercano di seminare il caos".