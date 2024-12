Iran, Rezaeian abbraccia una tifosa prima della partita: verrà squalificato

Il difensore Ramin Rezaeian, nazionale dell'Iran e in forza all'Esteghlal, sarà squalificato per aver abbracciato una tifosa prima della partita contro il Chadormalu. Una motivazione clamorosa, ma non una novità in terra iraniana, dato che già lo scorso aprile il portiere Hossein Hosseini era stato destinatario di una convocazione del comitato etico per lo stesso motivo. Rezaeian, convocato sia per i Mondiali del 2018 sia per quelli del 2022, si sarebbe infatti macchiato di una violazione di una legge in vigore nella Repubblica Islamica dell'Iran dopo la rivoluzione del 1979.