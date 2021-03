Inter Miami, Higuain canta Despacito per i compagni

Dall’Italia agli Stati Uniti è un altro Gonzalo Higuain. L’attaccante dell’Inter Miami in America ci ha dato un taglio, si è fatto crescere una folta barba e soprattutto ha ritrovato il sorriso. La dimostrazione arriva da questo video, girato nel ritiro dove il club sta preparando la nuova stagione e postato sui social da Blaise Matuidi, suo compagno anche alla Juve. Il Pipita è in piedi su una sedia e divertito canta ‘Despacito’ per il resto della squadra, accennando anche un balletto che poi diventa scatenato…