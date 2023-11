Inghilterra: Re Carlo propone un disegno di legge contro la Superlega

© Getty Images

Il progetto Superlega, lanciato nel 2021, fa ancora paura in Inghilterra. Tanto che Re Carlo ha annunciato un disegno di legge del governo britannico per impedire alle squadre inglesi di tentare di unirsi a un campionato separatista in futuro. In un documento che spiega il nuovo disegno di legge sulla governance del calcio, il governo inglese afferma che la Superlega europea è "fondamentalmente non competitiva" e "minaccia di minare la piramide calcistica contro la volontà dei tifosi". "I tifosi non dovranno più affrontare la prospettiva di vedere i loro club aderire a proposte sconsiderate come la Superlega Europea", si legge nel documento. Il disegno di legge andrà ora al vaglio del Parlamento per la revisione.