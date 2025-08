Napoli, Milinkovic-Savic: "Bella sfida, difficile dire no a Conte"

"So che Napoli sarà una bella sfida, ma sono tranquillo. Non sento pressioni ma solo tanta gioia di vestire questa maglia". Sono le prime parole del nuovo portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic rilasciate in occasione della conferenza stampa di presentazione ufficiale. "Il Napoli mi ha cercato sin da marzo, questo mi ha fatto sentire molto orgoglioso di essere nella squadra campione d'Italia - ha raccontato - Mi sono sentito subito benvenuto perchè sono stato accolto da un gruppo bellissimo e molto unito. Sarà anche una bellissima esperienza giocare la Champions perchè non ci ho mai partecipato e sarà molto stimolante". Parlando di Conte "per adesso mi ha chiesto di lavorare tanto, come tutti. Sicuramente quando ti chiama un allenatore dello spessore di Conte è difficile dire di no. Mi rendo conto che è diverso giocare in un Club che lotta per il vertice, perchè nell'arco di una gara potrebbero arrivare pochissimi tiri e bisogna essere concentrati e attenti a dare sicurezza ai compagni anche in una sola occasione che puoi subire - ha concluso l'ex giocatore del Torino - Non mi sento nè numero 1 e neppure numero 2, sono venuto per dare il mio apporto alla squadra, poi deciderà il mister. Ma fa tantissimo piacere lavorare con Alex che è un bravissimo portiere. Non sento nessuna pressione particolare ma sarà solamente una gioia vestire questa maglia".