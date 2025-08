Atalanta, addio Gewiss Stadium: l'impianto cambierà nome

Nel frattempo, per le prossime sfide stagionali (il Trofeo Bortolotti contro la Juventus del 16 agosto e l’esordio in campionato contro il Pisa del 24 agosto) la denominazione ufficiale sarà quella che già è comparsa nelle competizioni UEFA (dove non è possibile utilizzare il nome dello sponsor per gli impianti), ovverosia “Stadio di Bergamo”.