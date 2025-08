Salernitana e Capo Plaza presentano il nuovo home kit 2025/26

Un tocco di bianco nella parte superiore ispirato alla lontana stagione 1983/84, ai tempi del vecchio Vestuti. La nuova maglia gara è realizzata in tessuto dryCELL traspirante PUMA per assicurare agli atleti la migliore performance. Colore granata vero, intenso, che con i calzoncini forma un blocco unico e… slim. Stessa tinta per i calzettoni, naturalmente.