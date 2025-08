Sindaco Pisa, per fine agosto ok definitivo per stadio

Questa mattina si è svolto il sopralluogo allo stadio di Pisa da parte della Commissione di Vigilanza, per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, in vista dell'omologazione per la serie A. "È stato un sopralluogo positivo - dice il sindaco, Michele Conti - durante il quale si è potuto constatare il pieno rispetto del cronoprogramma previsto. Un riscontro incoraggiante verso l'obiettivo di consentire al di giocare la prima partita in casa della serie A all'Arena Garibaldi". Il prossimo appuntamento con la commissione è previsto per il 22 o il 25 agosto, data in cui verrà effettuata la verifica finale e si procederà con l'espressione del parere ufficiale. La prima gara in casa del Pisa è prevista per sabato 30 agosto alle 20.45 contro la Roma di Giampiero Gasperini.