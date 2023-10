Premier League: l'Aston Villa vince con Zaniolo titolare

INGHILTERRA

L'ex Roma, in campo dal primo minuto nel 4-1 al West Ham, gioca 76 minuti. Al Villa Park decidono la doppietta di Douglas Luiz e i gol di Watkins e Bailey

Aston Villa, Zaniolo titolare nella vittoria contro il West Ham







Nella nona giornata di Premier League, l'Aston Villa batte 4-1 il West Ham e si conferma in zona Europa nel match in cui Nicolò Zaniolo parte titolare, nonostante le vicende legate alle scommesse. L'ex Roma gioca 76 minuti lasciando poi il posto a Bailey. Nel match del Villa Park decidono invece la doppietta di Douglas Luiz (30' e 52') e i gol di Watkins (74') e proprio di Bailey (89'), inutile il momentaneo 2-1 di Bowen (56').

Se Tonali entra nel corso del match vinto dal Newcastle, Nicolò Zaniolo parte direttamente dal primo minuto nella sfida che vede l'Aston Villa battere 4-1 il West Ham nella nona giornata di Premier. Nonostante il caso scommesse, Emery lancia titolare l'ex Roma, tra i protagonisti del match del Villa Park e vicino anche a bersaglio grosso al 28' con una conclusione che non supera il portiere degli Hammers. Poco dopo l'occasione per Zaniolo, i padroni di casa passano in vantaggio: Watkins serve Douglas Luiz che segna il primo dei suoi gol. La doppietta arriverà nella ripresa grazie ad un calcio di rigore al 51'. Gli ospiti provano a riaprire la partita con Bowen, che cinque minuti dopo accorcia le distanze, ma al 74' entra nel tabellino anche Watkins, che sigla il 3-1. Subito dopo il tris, finisce la partita di Nicolò Zaniolo, salutato dal Villa Park: al suo posto Bailey, che firmerà anche il definitivo poker all'89'. Con questo successo, l'Aston Villa sale a 19 punti e si porta in zona Europa, a -1 dal Liverpool. Resta a quota 14, invece, il West Ham.