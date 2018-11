Inghilterra, morra cinese al posto della monetina: arbitro sospeso per tre settimane

14/11/2018

L'errore di McNamara è stato dunque doppio: prima ha dimenticato la monetina negli spogliatoi e poi - visto la gara era trasmessa in televisione e non voleva perdere tempo - anziché tornare indietro a recuperarla ha pensato (male) di risolvere la situazione improvvisando una partita di morra cinese. Una scelta punita con tre settimane di sospensione. "L'arbitro si è dimenticato la monetina - ha spiegato Joanna Stimpson, che gestisce gli arbitri della Wsl -. In quel momento, visto che la partita era trasmessa in TV e doveva sbrigarsi, ha fatto una pazzia. Ovviamente pensava che fosse la cosa giusta da fare e che sarebbe andato tutto bene, ma non era la cosa giusta da fare. E' indifendibile, doveva essere più preparato, avere con sè la monetina. È una cosa deludente, inappropriata e per nulla professionale. Le regole del calcio prevedono che si lanci una monetina. Non credo sia qualcosa che possiamo ignorare. Certo, non voleva ridicolizzare il gioco del calcio, ma è stata una decisione sbagliata".