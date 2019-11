Inghilterra, l'arbitro Popple muore in campo a 87 anni

Calcio amatoriale inglese in lutto per la morte di Ted Popple, arbitro di 87 anni colpito domenica da un malore mentre dirigeva una partita nella lega dilettantistica di Stockton. Il decano dei fischietti lascia la moglie e tre figli oltre ad un sacco di persone che gli volevano bene, vista una carriera iniziata negli anni '50 con le maglie di Norton, Preston Social e Hartburn. Dopo il ritiro, il passaggio nel mondo delle direzione di gara. fino alla Northern Intermediate League, la categoria più alta in cui aveva arbitrato.