Inghilterra, la sentenza dei tifosi del Chelsea: "Fuck Sarriball"

19/02/2019

La sentenza arriva a fine partita: il Manchester United passa a Stamford Bridge, il Chelsea dice addio alla FA Cup e i tifosi dei Blues intonano un inequivocabile "Fuck Sarriball" che è un messaggio chiaro per la società e per il patron Abramovich. La pazienza è finita, i supporter del club londinese chiedono l'esonero di Maurizio Sarri. E la stampa inglese non è certo più morbida con il tecnico italiano, i titoli dei giornali sono anzi spietati, si spazia dal "Sarrender" del Mirror fino al "Sarri on the brink" del Times passando per il "Sarriball hits the wall" del Guardian. Insomma, un tecnico di cui si chiede la resa dopo aver sbattutto contro l'ennesimo muro e ora vicino al capolinea. Quanto vicino lo deciderà il patron russo: se l'ex tecnico del Napoli si dice non preoccupato, Abramovich ragiona e valuta il da farsi. La finale di Carabao Cup contro il City, in programma a Wembley tra sei giorni, potrebbe suggerire ancora cautela e attesa ma nulla, al momento, può essere escluso.